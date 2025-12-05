Milano 10:47
Londra: nuovo spunto rialzista per Melrose Industries

Londra: nuovo spunto rialzista per Melrose Industries
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società attiva nelle acquisizioni di imprese manifatturiere, in guadagno dell'1,82% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Melrose Industries rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 5,855 sterline. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 5,966. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 6,076.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
