Netflix acquisirà Warner Bros per un enterprise value di $ 82,7 miliardi dopo separazione di Discovery Global

(Teleborsa) - Dopo le indiscrezioni circolate nelle scorse ore
è arrivata la conferma dalle dirette interessate, Netflix
e Warner Bros. Discovery
(WBD). Secondo l'accordo definitivo siglato quest'oggi, Netflix acquisirà Warner Bros, inclusi i suoi studi cinematografici e televisivi, HBO Max e HBO
.
L'operazione, in contanti e azioni, è valutata a 27,75 dollari per azione WBD
, con un enterprise value complessivo di circa 82,7 miliardi di dollari
(equity value di 72 miliardi). La transazione dovrebbe concludersi dopo la separazione
, precedentemente annunciata, della divisione Global Networks di WBD, Discovery Global
, in una nuova società quotata in borsa, il cui completamento è previsto per il terzo trimestre del 2026.
Più in dettaglio, secondo i termini dell'accordo, ciascun azionista di WBD riceverà 23,25 dollari in contanti
e 4,501 dollari in azioni ordinarie Netflix
per ogni azione ordinaria WBD in circolazione al momento della chiusura della transazione.
La componente azionaria è soggetta a un "collar"
in base al quale gli azionisti di WBD riceveranno azioni Netflix per un valore di 4,50 dollari ad azione, a condizione che il prezzo medio ponderato per il volume ("VWAP") a 15 giorni del prezzo delle azioni Netix (misurato tre giorni di negoziazione prima della chiusura) sia compreso tra 97,91 dollari e 119,67 dollari. Se il VWAP è inferiore a 97,91 dollari, gli azionisti di WBD riceveranno 0,0460 azioni Netix per ogni azione WBD. Se il VWAP è superiore a 119,67 dollari, gli azionisti di WBD riceveranno 0,0376 azioni Netix per ogni azione WBD.
A giugno 2025, WBD aveva annunciato l'intenzione di separare le sue divisioni Streaming & Studios e Global Networks in due distinte società quotate in borsa
. Si prevede che tale separazione venga completata nel terzo trimestre del 2026, prima della chiusura della transazione. La nuova società quotata in borsa che detiene la divisione Global Networks, Discovery Global, includerà i principali marchi televisivi di intrattenimento, sport e notizie in tutto il mondo, tra cui CNN, TNT Sports negli Stati Uniti e Discovery, canali in chiaro in tutta Europa e prodotti digitali come Discovery+ e Bleacher Report.
"Questa acquisizione migliorerà la nostra offerta e accelererà il nostro business per i decenni a venire", ha continuato Greg Peters, co-CEO di Netflix
. "Warner Bros. ha contribuito a definire l'intrattenimento per oltre un secolo e continua a farlo con dirigenti creativi e capacità produttive fenomenali. Grazie alla nostra portata globale e al nostro collaudato modello di business, possiamo far conoscere a un pubblico più ampio i mondi che creano, offrendo ai nostri abbonati più opzioni, attirando più fan al nostro servizio di streaming leader del settore, rafforzando l'intero settore dell'intrattenimento e creando più valore per gli azionisti."
"L'annuncio di oggi unisce due delle più grandi aziende di narrazione al mondo per offrire a un numero ancora maggiore di persone l'intrattenimento che amano guardare di più", ha dichiarato David Zaslav, Presidente e CEO di Warner Bros. Discovery
. "Per oltre un secolo, Warner Bros. ha entusiasmato il pubblico, catturato l'attenzione mondiale e plasmato la nostra cultura. Unendoci a Netix, garantiremo che le persone di tutto il mondo continuino a godere delle storie più emozionanti del mondo per le generazioni a venire."