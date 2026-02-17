General Mills scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - Scende sul mercato il venditore di prodotti alimentari di marca
, che soffre con un calo del 6,89%.
Lo scenario su base settimanale di General Mills
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di General Mills
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, General Mills
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 46,37 USD. Primo supporto a 43,99. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 42,98.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)