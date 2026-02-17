Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 22:00
24.702 -0,13%
Dow Jones 22:00
49.533 +0,07%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

General Mills scambia in rosso a New York

Migliori e peggiori
General Mills scambia in rosso a New York
(Teleborsa) - Scende sul mercato il venditore di prodotti alimentari di marca, che soffre con un calo del 6,89%.

Lo scenario su base settimanale di General Mills rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di General Mills. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, General Mills evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 46,37 USD. Primo supporto a 43,99. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 42,98.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```