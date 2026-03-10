Piazza Affari: andamento sostenuto per DiaSorin

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda produttrice di apparati diagnostici
, che avanza bene del 3,43%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di DiaSorin
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società biotecnologica
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di DiaSorin
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 70,24 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 71,76. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 69,28.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)