Milano 13:51
45.016 +2,25%
Nasdaq 9-mar
24.967 0,00%
Dow Jones 9-mar
47.741 0,00%
Londra 13:51
10.403 +1,50%
Francoforte 13:51
23.912 +2,15%

Piazza Affari: andamento sostenuto per DiaSorin

(Teleborsa) - Seduta positiva per l'azienda produttrice di apparati diagnostici, che avanza bene del 3,43%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di DiaSorin evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società biotecnologica rispetto all'indice.


Lo status tecnico di DiaSorin mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 70,24 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 71,76. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 69,28.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
