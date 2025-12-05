Milano 17:35
43.433 -0,20%
Nasdaq 17:44
25.654 +0,28%
Dow Jones 17:44
47.885 +0,07%
Londra 17:35
9.667 -0,45%
Francoforte 17:35
24.028 +0,61%

Piazza Affari: si muove sotto la parità il comparto immobiliare italiano

Si posiziona sotto la parità l'indice delle società immobiliari in Italia, che retrocede a 8.833,79 punti.
