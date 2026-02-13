Zona Euro, PIL 4° trimestre 2025 confermato a +1,3%

(Teleborsa) - La crescita delladelè stata confermata all'1,3%, in linea con la prima stima preliminare, secondo quanto comunicato oggi dall'Ufficio statistico europeo EUROSTAT, che ha pubblicato la seconda stima del PIL. Nel terzo trimestre del 2025, il PIL registrava una variazione pari a +1,4%.Lasi attesta a +0,3%, pari alla stima preliminare (+0,3%) e a quanto rilevato nel trimestre precedente.Nell'intera, il PIL del terzo trimestre ha registrato una variaizone pari a +0,3% a livello congiunturale ed è salito dell'1,5% su base tendenziale.