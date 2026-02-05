Milano 11:39
46.467 -0,36%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 11:39
10.371 -0,30%
Francoforte 11:39
24.528 -0,30%

Vendite dettaglio Unione Europea (YoY) in dicembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Vendite dettaglio Unione Europea (YoY) in dicembre
Unione Europea, Vendite dettaglio in dicembre su base annuale (YoY) +1,3%, in calo rispetto al precedente +2,4% (la previsione era +1,6%).

(Foto: © andreykuzmin / 123RF)
Condividi
```