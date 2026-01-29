Milano 11:05
45.328 +0,42%
Nasdaq 28-gen
26.023 0,00%
Dow Jones 28-gen
49.016 +0,02%
Londra 11:05
10.192 +0,37%
Francoforte 11:05
24.534 -1,16%

Unione Europea, M3 (YoY) in dicembre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Unione Europea, M3 (YoY) in dicembre
Unione Europea, M3 in dicembre su base annuale (YoY) +2,8%, in calo rispetto al precedente +3% (la previsione era +3%).

(Foto: © senoldo/123RF)
Condividi
```