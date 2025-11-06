Banca Etica, Standard Ethics assegna primo rating "EE-"

(Teleborsa) -ha emesso il. La banca è una potenziale costituente dello SE Unlisted Italian Banks Benchmark, in uscita nel primo trimestre del 2026. Si tratta del quinto notch su nove (nella fascia "Adequate") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Gli analisti di Standard Ethics registrano l'citata dalla banca sulle questioni ESG e una forte attenzione sui temi della Sostenibilità. Individuano, altresì, individuano opportunità per rendere maggiormente fruibili e disponibili al mercato strategie, obbiettivi e policy sociali e ambientali. Si rileva l'sulla Sostenibilità di Onu, Ocse e Ue e l'adozione di una rendicontazione extra-finanziaria standard. Banca Etica precisa, infine, i propri orientamenti etici e distingue adeguatamente le nozioni di finanza etica e finanza sostenibile.Sul piano della corporate governance, è apprezzata la parità di genere nel Consiglio di Amministrazione mentre