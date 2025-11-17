Milano 10:29
Amplifon, per il "Time" è tra le migliori aziende al mondo per la crescita sostenibile

(Teleborsa) - Amplifon, leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per l’udito, è nella lista 2026 delle migliori aziende al mondo per la crescita sostenibile (World’s Best Companies in Sustainable Growth 2026) secondo la rivista statunitense Time Magazine.

La classifica “World's Best Companies in Sustainable Growth 2026”, realizzata in collaborazione con Statista, società specializzata in analisi di mercato, identifica le aziende, leader del proprio settore, che dimostrano la capacità di coniugare performance finanziarie e di sostenibilità con particolare riferimento a un'impronta di carbonio ridotta nonché a un elevato utilizzo di energia verde.

L’inclusione nella lista delle World’s Best Companies si aggiunge ad altri analoghi riconoscimenti ricevuti da Amplifon nel corso di quest’anno, tra cui l’inserimento nelle classifiche World’s Greenest Companies di Newsweek e Europe’s Climate Leaders del Financial Times.
