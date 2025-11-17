Amplifon, per il "Time" è tra le migliori aziende al mondo per la crescita sostenibile

(Teleborsa) - Amplifon
, leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per l’udito, è nella lista 2026 delle migliori aziende al mondo per la crescita sostenibile
(World’s Best Companies in Sustainable Growth 2026) secondo la rivista statunitense Time Magazine
.
La classifica “World's Best Companies in Sustainable Growth 2026”, realizzata in collaborazione con Statista
, società specializzata in analisi di mercato, identifica le aziende, leader del proprio settore, che dimostrano la capacità di coniugare performance finanziarie e di sostenibilità
con particolare riferimento a un'impronta di carbonio ridotta
nonché a un elevato utilizzo di energia verde
.
L’inclusione nella lista delle World’s Best Companies si aggiunge ad altri analoghi riconoscimenti ricevuti da Amplifon nel corso di quest’anno, tra cui l’inserimento nelle classifiche World’s Greenest Companies di Newsweek
e Europe’s Climate Leaders del Financial Times
.