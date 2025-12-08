Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:35
25.583 -0,42%
Dow Jones 18:35
47.733 -0,46%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Borsa: Stabile Parigi, che riporta un cauto -0,08%

Il CAC40 chiude a 8.108,43 punti

Giornata fiacca per Parigi, che porta a casa un modesto -0,08%, terminando le negoziazioni a 8.108,43 punti.
