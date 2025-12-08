Eventi e scadenze: settimana dell'8 dicembre 2025

Lunedì 08/12/2025

Martedì 09/12/2025

Campbell's

Gamestop

ThyssenKrupp

Mercoledì 10/12/2025

Adobe Systems

Brunello Cucinelli

Credem

Homizy

EEMS

Oracle

Giovedì 11/12/2025

AbitareIn

Credem

Venerdì 12/12/2025

H-Farm

Sabato 13/12/2025

(Teleborsa) -- Giardini di Castel Sant'Angelo, Roma - 26ª edizione della manifestazione annuale della destra italiana, evento non di partito, che ospiterà importanti cariche istituzionali e di governo, nazionali ed internazionali. Interverranno anche molti esponenti dell'opposizione- Montréal, Québec - La riunione del G7 sotto la presidenza canadese, sarà co-ospitata dalle ministre Mélanie Joly (Industria) ed Evan Solomon (IA e Innovazione Digitale). La riunione si basa sulle priorità della presidenza G7 canadese 2025: sicurezza economica, transizione digitale e partenariati futuri. L'Italia sarà rappresentata dal ministro Giancarlo Giorgetti, in videocollegamento- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e conferenza stampa09:45 -- Il commissario Dombrovskis presenterà la "relazione di sintesi annuale sulla semplificazione, l'attuazione e l'effettiva applicazione". I ministri terranno poi un dibattito orientativo su come garantire una migliore vigilanza dei prodotti del commercio elettronico e parleranno dell'eliminazione degli ostacoli nel mercato interno oltre a "sbloccare il potenziale degli investimenti in nuove tecnologie verdi innovative"- Giardini di Castel Sant'Angelo, Roma - 26ª edizione della manifestazione annuale della destra italiana, evento non di partito, che ospiterà importanti cariche istituzionali e di governo, nazionali ed internazionali. Interverranno anche molti esponenti dell'opposizione- Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e conferenza stampa- Montréal, Québec - La riunione del G7 sotto la presidenza canadese, sarà co-ospitata dalle ministre Mélanie Joly (Industria) ed Evan Solomon (IA e Innovazione Digitale). La riunione si basa sulle priorità della presidenza G7 canadese 2025: sicurezza economica, transizione digitale e partenariati futuri. L'Italia sarà rappresentata dal ministro Giancarlo Giorgetti, in videocollegamento- Pubblica l'outlook sull'energia- Inizia la riunione di politica monetaria10:00 -- Aula Magna ISTAT, Roma - "L'economia dello spazio in Italia. Primi dati e impatto delle imprese spaziali sull'economia nazionale", dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). Durante l'evento verranno presentati i dati sulle imprese del settore e sul loro impatto economico, sviluppati secondo standard internazionali in collaborazione tra ISTAT e ASI10:00 -- Bruxelles - I ministri della ricerca definiranno la loro posizione sul regolamento EuroHPC e affronteranno il tema di Orizzonte Europa. I ministri competenti per lo spazio esamineranno l'EU Space Act.10:30 -- Corsie Sistine, Roma - All'assemblea dal titolo "Lavoro, Impresa, Coesione sociale: le leve per il futuro del Paese" saranno presentati dati e indagini su redditi da lavoro, contratti in dumping, consumi delle famiglie e turismo. Prevista la relazione di Nico Gronchi, Presidente nazionale Confesercenti, e a seguire gli interventi di Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, e di Maurizio Leo, Viceministro dell'Economia e delle Finanze11:15 -- Sala delle Colonne, Campus Luiss, Roma - Presentazione dello studio sugli impatti economici e sociali del Piano di sviluppo dell'Aeroporto di Roma Fiumicino ‘Leonardo da Vinci’ Il Masterplan 2046: vantaggi economico-sociali, realizzato dal Centro di Ricerca Luiss in Strategic Change “Franco Fontana”. Tra gli interventi, Gaetano Quagliariello (Dean Luiss School of Government), Alberto Petrucci (Direttore del Dipartimento di Economics and Financial Markets della Luiss) e Marco Troncone (AD di Aeroporti di Roma)12:00 -- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento Europeo13:00 -- L'economia dello spazio in Italia: variabili core del conto tematico e performance delle imprese space-related - anno 202114:30 -- Sala della Regina, Palazzo Montecitorio - "CEOforLIFE" e Task Force Italia presenteranno il Position Paper 2025 che riassume l'attività annuale ed i modelli di sviluppo più avanzati ispirati alle migliori pratiche imprenditoriali virtuose per lo sviluppo dell'Italia. Saluto del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè e interventi, tra gli altri di Giordano Fatali, (President & Founder, CEOforLIFE e Task Force Italia) e Guido Ciancio (Direttore, Task Force Italia)15:00 -- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema17:00 -- Palazzo Mezzanotte, Sede di Borsa Italiana - Prestigioso appuntamento dedicato alle migliori pratiche di rendicontazione e trasparenza, promosso da Borsa Italiana, Università Bocconi e FERPI. Alla Cerimonia di Premiazione interverranno, tra gli altri, Filippo Nani (Presidente di FERPI), Fabrizio Testa (AD di Borsa Italiana) e Francesco Billari (Rettore della Università Bocconi)- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo: Annual report 2024 / 2025 (Ottobre - Settembre)- Giardini di Castel Sant'Angelo, Roma - 26ª edizione della manifestazione annuale della destra italiana, evento non di partito, che ospiterà importanti cariche istituzionali e di governo, nazionali ed internazionali. Interverranno anche molti esponenti dell'opposizione- Fiera di Roma - Settima edizione dell'appuntamento annuale incentrato sulla nuova economia spaziale, organizzato da Fiera di Roma e Agenzia Spaziale Italiana (ASI). L'edizione 2025 sarà Incentrata su innovazione tecnologica, evoluzione normativa, nuove dinamiche di mercato e partnership strategiche- Aula dei Gruppi parlamentari, Camera dei deputati - Al Seminario intervengono, tra gli altri, il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, i ministri Tommaso Foti, Anna Maria Bernini, Marina Calderone, Alessandro Giuli e Gilberto Pichetto Fratin, Gaetano Manfredi (Presidente ANCI), Andrea Prete (Presidente Unioncamere) e Raffaele Fitto (Vicepresidente esecutivo della Commissione europea)- Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi- Conferenza stampa di Jerome Powell- La Banca del Canada annuncia la sua decisione riguardo al tasso di riferimento overnight, insieme a una breve spiegazione dei fattori che hanno influenzato tale decisione- Banche e moneta: serie nazionali; L'economia italiana in breve10:00 -- Teatro Argentina, Roma - Assemblea invernale dal titolo "Agricoltura, Economia, Democrazia. Una nuova idea di Europa". Partecipano, tra gli altri, i ministri Francesco Lollobrigida e Adolfo Urso, Massimiliano Giansanti (Presidente Confagricoltura e COPA), Roberto Caponi (Direttore generale Confagricoltura), Angelo Mastrolia (Presidente Newlat) e Zefferino Monini (Presidente e AD Azienda Monini)11:00 -- Il disagio socio-economico degli individui e delle famiglie a livello sub-comunale: primi risultati anno 202111:00 -- Casa Siemens, Milano - Durante l'evento verrà presentato un nuovo progetto con cui Siemens Mobility intende rafforzare il proprio impegno a supporto della logistica ferroviaria nazionale. Interverrà, tra gli altri, Pierfrancesco De Rossi (CEO di Siemens Mobility Italia)12:00 -- Mercato immobiliare: compravendite e mutui di fonte notarile - I trimestre 202512:00 -- Ebook The Italian Production, Generation, and Allocation of Income Accounts at Current Price14:00 -- Auditorium della Tecnica, Roma - Assemblea dal titolo "Il futuro è adesso! L'automotive europeo come fattore essenziale di autonomia strategica". Parteciperanno rappresentanti delle istituzioni nazionali ed esponenti del mondo industriale e associativo per dialogare sull'evoluzione della filiera automotive italiana. Tra gli interventi, il ministro Adolfo Urso, Antonio Filosa (AD Stellantis, in videocollegamento) e Roberto Vavassori (Presidente ANFIA)14:30 -- La Commissione Attività produttive svolge l'audizione del Ministro del Turismo, Daniela Garnero Santanchè, sulle politiche del Governo in materia di turismo17:00 -- Sede CNEL, Roma - All'Assemblea, dal titolo "Alberghi: la sfida della competitività" parteciperanno, tra gli altri, i ministri Adolfo Urso e Daniela Santanchè, Renato Brunetta (Presidente CNEL) e Elisabetta Fabri (Presidente Confindustria Alberghi)- Asta BOT- Risultati di periodo- CDA: Durante il Consiglio di Amministrazione per la consueta programmazione pluriennale, verrà condiviso un aggiornamento di fine anno. All’inoltro del relativo comunicato stampa seguirà una conference call con il mercato finanziario alle ore 18:00.- Assemblea: Proposta di distribuzione di riserve - prima convocazione- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2025- CDA: Relazione Semestrale- Risultati di periodo- Giardini di Castel Sant'Angelo, Roma - 26ª edizione della manifestazione annuale della destra italiana, evento non di partito, che ospiterà importanti cariche istituzionali e di governo, nazionali ed internazionali. Interverranno anche molti esponenti dell'opposizione- Aula dei Gruppi parlamentari, Camera dei deputati - Al Seminario intervengono, tra gli altri, il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, i ministri Tommaso Foti, Anna Maria Bernini, Marina Calderone, Alessandro Giuli e Gilberto Pichetto Fratin, Gaetano Manfredi (Presidente ANCI), Andrea Prete (Presidente Unioncamere) e Raffaele Fitto (Vicepresidente esecutivo della Commissione europea)- Fiera di Roma - Settima edizione dell'appuntamento annuale incentrato sulla nuova economia spaziale, organizzato da Fiera di Roma e Agenzia Spaziale Italiana (ASI). L'edizione 2025 sarà Incentrata su innovazione tecnologica, evoluzione normativa, nuove dinamiche di mercato e partnership strategiche- Bruxelles - Riunione dell'Eurogruppo. Partecipa il Ministro Giancarlo Giorgetti, Christine Lagarde e Piero Cipollone, membro del Comitato esecutivo della BCE- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Turismo internazionale dell'Italia09:30 -- Aula Magna Carassa e Dadda, Campus Bovisa, Milano - Decimo Convegno sul Fintech e Insurtech, organizzato d Osservatori Digital Innovation del PoliMI. Interverranno, tra gli altri, Marco Giorgino (Responsabile scientifico dell'Osservatorio), Laura Grassi (Direttrice dell'Osservatorio), Nicola Fontana (Head of Innovation Banca Mediolanum) e Giacomo Campora (AD e DG Allianz)10:00 -- Palazzo Rospigliosi Pallavicini, Roma - Assemblea Nazionale di Coldiretti dal titolo "Questa non è l’Europa che vogliamo". Assieme al segretario generale e al presidente di Coldiretti, Vincenzo Gesmundo e Ettore Prandini, l'evento vedrà la presenza di esponenti delle Istituzioni e del mondo economico e accademico10:00 -- Il mercato del lavoro - III Trimestre 202510:30 -- Montecitorio - Incontro bilaterale tra il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana e Ruslan Stefanchuk, Presidente della Verkhovna Rada di Ucraina11:00 -- Esportazioni delle regioni italiane - Gen.- Set. 202511:00 -- Hotel Nazionale, Sala Cristallo, Roma - Conferenza stampa di presentazione della 176ª Indagine Congiunturale Industria Metalmeccanica. Interventi, tra gli altri, di Alessia Miotto (Vice Presidente Federmeccanica), Stefano Franchi (Direttore Generale Federmeccanica) e Massimo Longhi (Direttore Centro Studi Federmeccanica)11:00 -- Sede di UNEM, Roma - L'UNEM (Unione Energie per la Mobilità) terrà la sua tradizionale conferenza stampa per la presentazione del "Preconsuntivo 2025: Energie e Mobilità. Dati, scenari e prospettive". Intervengono, tra gli altri, Gianni Murano (Presidente UNEM), Stephen Anderson (Ministro Consigliere per gli Affari Economici, Ambasciata USA in Italia) e Alessandro Fontana (Direttore Centro Studi )Confindustria11:00 -- Auditorium Parco della Musica, Roma - Presentazione del Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo FSDurante l'appuntamento interverranno Tommaso Tanzilli, Presidente del Gruppo FS, e Stefano Antonio Donnarumma, Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS15:00 -- Aula Magna Mario Arcelli, Campus Luiss, Roma - Tradizionale cerimonia di inaugurazione dell'Anno Accademico 2025-2026 dell'Università Luiss Guido Carli. L'evento inizierà con la Relazione del Rettore dell'Università, Paolo Boccardelli, seguiranno, l'intervento del Consigliere Delegato e CEO di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, la Relazione del Presidente della Corte Costituzionale, Giovanni Amoroso e le Conclusioni del Presidente, Università Luiss Guido Carli, Giorgio Fossa- Asta Medio-Lungo- CDA: Bilancio- Assemblea: Proposta di distribuzione di riserve - seconda convocazione- Giardini di Castel Sant'Angelo, Roma - 26ª edizione della manifestazione annuale della destra italiana, evento non di partito, che ospiterà importanti cariche istituzionali e di governo, nazionali ed internazionali. Interverranno anche molti esponenti dell'opposizione- Fiera di Roma - Settima edizione dell'appuntamento annuale incentrato sulla nuova economia spaziale, organizzato da Fiera di Roma e Agenzia Spaziale Italiana (ASI). L'edizione 2025 sarà Incentrata su innovazione tecnologica, evoluzione normativa, nuove dinamiche di mercato e partnership strategiche- Bruxelles - Riunione ECOFIN. Partecipano il ministro Giancarlo Giorgetti e il Vicepresidente della Banca centrale europea, Luis de Guindos- Statistiche di finanza pubblica nei paesi dell'Unione europea09:00 -- Centro convegni Carlo Azeglio Ciampi, Roma - La Banca d'Italia organizza il convegno "The Single Resolution Mechanism, ten years since" nell'ambito delle celebrazioni dei 10 anni dall'adozione del Meccanismo di Risoluzione Unico. Al convegno intervengono il Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta e il Presidente del Comitato di Risoluzione Unico Dominique Laboureix10:00 -- Auditorium della Tecnica, Roma - Assemblea Pubblica di Confindustria Assasfrica & Mediterraneo, dal tema "L'Industria del Saper Fare. Le Imprese Italiane motore di sviluppo in Africa e Medio Oriente". Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy10:00 -- Prevenire e combattere la violenza contro le donne: le reti territoriali - anno 202511:00 -- Conto satellite del turismo per l’Italia - anno 202312:00 -- Misure di produttività | anni 1995-202415:30 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceverà a Palazzo Chigi il Presidente della Palestina, Mahmoud Abbas17:00 -- Quirinale - Cerimonia dello scambio degli auguri di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con il Corpo Diplomatico- Regolamento BOT- CDA: Bilancio- Giardini di Castel Sant'Angelo, Roma - 26ª edizione della manifestazione annuale della destra italiana, evento non di partito, che ospiterà importanti cariche istituzionali e di governo, nazionali ed internazionali. Interverranno anche molti esponenti dell'opposizione