Milano 9:46
46.653 +0,39%
Nasdaq 20-feb
25.013 0,00%
Dow Jones 20-feb
49.626 +0,47%
Londra 9:46
10.667 -0,19%
25.123 -0,55%

Francoforte: calo per Hochtief

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: calo per Hochtief
Retrocede la big tedesca delle costruzioni, con un ribasso del 2,22%.
Condividi
```