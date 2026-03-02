Francoforte: giornata depressa per GEA Group

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il Gruppo manifatturiero tedesco
, con una flessione del 2,35%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del DAX
, ad evidenza del fatto che il movimento di GEA Group
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Le implicazioni di breve periodo della società specializzata nel trattamento dei cibi
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 64,78 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 63,73. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 65,83.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)