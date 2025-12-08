Francoforte: nuovo spunto rialzista per Hochtief

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la big tedesca delle costruzioni
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,97%.
Il confronto del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hochtief
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo del colosso delle costruzioni
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 323,2 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 318,2. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 328,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)