Milano 13:30
43.836 +2,14%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:30
9.779 +0,99%
Francoforte 13:30
24.003 +1,84%

Francoforte: andamento sostenuto per Hochtief

Seduta vivace oggi per la big tedesca delle costruzioni, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,56%.
