Milano 10:05
43.056 +0,95%
Nasdaq 19-nov
24.641 0,00%
Dow Jones 19-nov
46.139 +0,10%
Londra 10:05
9.567 +0,63%
Francoforte 10:05
23.410 +1,07%

Francoforte: balza in avanti Hochtief

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: balza in avanti Hochtief
Seduta vivace oggi per la big tedesca delle costruzioni, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,43%.
Condividi
```