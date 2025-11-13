Milano 11:31
44.914 +0,27%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 11:31
9.875 -0,37%
Francoforte 11:31
24.274 -0,44%

Francoforte: scambi in positivo per Hochtief

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi in positivo per Hochtief
(Teleborsa) - Seduta positiva per la big tedesca delle costruzioni, che avanza bene del 2,14%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hochtief evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso delle costruzioni rispetto all'indice.


Lo status tecnico di Hochtief è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 297,3 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 292,7. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 301,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```