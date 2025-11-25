Francoforte: brillante l'andamento di Hochtief

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la big tedesca delle costruzioni
, che tratta in utile del 2,65% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hochtief
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso delle costruzioni
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Hochtief
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 297,1 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 290,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 304,1.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)