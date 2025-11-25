Milano 16:35
42.647 +0,82%
Nasdaq 16:35
24.710 -0,66%
Dow Jones 16:35
46.684 +0,51%
Londra 16:35
9.593 +0,61%
Francoforte 16:35
23.411 +0,74%

Francoforte: brillante l'andamento di Hochtief

Migliori e peggiori
Francoforte: brillante l'andamento di Hochtief
(Teleborsa) - Rialzo marcato per la big tedesca delle costruzioni, che tratta in utile del 2,65% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Hochtief evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Germany MDAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il colosso delle costruzioni rispetto all'indice.


Tecnicamente, Hochtief è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 297,1 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 290,1. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 304,1.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```