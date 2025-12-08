Madrid: andamento rialzista per Solaria

(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica
, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,81%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Solaria
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Solaria
rispetto all'indice.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Solaria
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 17,34 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 16,95. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 17,73.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)