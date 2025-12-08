Madrid: andamento rialzista per Solaria

azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica

(Teleborsa) - Balza in avanti l', che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,81%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 17,34 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 16,95. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 17,73.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)