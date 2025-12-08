Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:42
25.601 -0,36%
Dow Jones 18:42
47.745 -0,44%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Madrid: andamento rialzista per Solaria

Migliori e peggiori
Madrid: andamento rialzista per Solaria
(Teleborsa) - Balza in avanti l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,81%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Solaria evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Solaria rispetto all'indice.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Solaria rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 17,34 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 16,95. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 17,73.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```