Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:48
25.592 -0,39%
Dow Jones 18:48
47.736 -0,46%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Parigi: in calo Saint Gobain

Migliori e peggiori
Parigi: in calo Saint Gobain
(Teleborsa) - Ribasso per il produttore di materiali edili, che presenta una flessione del 2,05%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Saint Gobain rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 86 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 84,41. L'equilibrata forza rialzista della società attiva nell'edilizia è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 87,59.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```