Milano 17:35
43.433 0,00%
Nasdaq 18:54
25.609 -0,32%
Dow Jones 18:54
47.763 -0,40%
Londra 17:35
9.645 -0,23%
Francoforte 17:35
24.046 +0,07%

Piazza Affari: sviluppi positivi per Banca MPS

(Teleborsa) - Rialzo per l'istituto di Rocca Salimbeni, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,20%.

Lo scenario su base settimanale di Monte Paschi rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Banca Monte dei Paschi, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 7,79 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 7,984. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 7,669.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
