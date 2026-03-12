Milano 10:06
Piazza Affari: rosso per Banca MPS

(Teleborsa) - Pressione sull'istituto di Rocca Salimbeni, che tratta con una perdita dell'1,90%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Monte Paschi, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo di Banca Monte dei Paschi ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 7,394 Euro. Supporto a 7,308. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 7,48.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
