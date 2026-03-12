Piazza Affari: rosso per Banca MPS

(Teleborsa) - Pressione sull'istituto di Rocca Salimbeni
, che tratta con una perdita dell'1,90%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Monte Paschi
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di medio periodo di Banca Monte dei Paschi
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 7,394 Euro. Supporto a 7,308. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 7,48.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)