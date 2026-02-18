Piazza Affari: andamento sostenuto per Banca MPS

(Teleborsa) - Avanza l'istituto di Rocca Salimbeni
, che guadagna bene, con una variazione del 3,35%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Monte Paschi
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE MIB
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo scenario di medio periodo di Banca Monte dei Paschi
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 8,818 Euro. Supporto a 8,621. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 9,01.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)