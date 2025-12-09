Analisi Tecnica: Future FTSE MIB dell'8/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura dell'8 dicembre
Andamento piatto per il derivato italiano, che propone sul finale un -0,06%.
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 43.550. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 43.370. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 43.275.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)