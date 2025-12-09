Milano 12:20
43.557 +0,29%
Nasdaq 8-dic
25.628 -0,25%
Dow Jones 8-dic
47.739 -0,45%
Londra 12:20
9.655 +0,11%
Francoforte 12:20
24.105 +0,24%

Analisi Tecnica: Future FTSE MIB dell'8/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura dell'8 dicembre

Andamento piatto per il derivato italiano, che propone sul finale un -0,06%.

Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 43.550. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 43.370. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 43.275.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
