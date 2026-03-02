Milano 17:16
Francoforte: performance negativa per BMW

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di auto di Monaco, con un ribasso del 3,38%.

L'andamento di BMW nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Tecnicamente, la casa d'auto bavarese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 87,36 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 85,16. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 89,56.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
