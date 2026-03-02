Francoforte: performance negativa per BMW

(Teleborsa) - Retrocede il produttore di auto di Monaco
, con un ribasso del 3,38%.
L'andamento di BMW
nella settimana, rispetto al DAX
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Tecnicamente, la casa d'auto bavarese
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 87,36 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 85,16. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 89,56.
