Delivery Hero, prezzo delle azioni deludente. Valuta operazioni strategiche

Delivery Hero

(Teleborsa) - I vertici di, colosso tedesco delle consegne di cibo, riconoscono che "per tutti noi" e vogliono rassicurare gli azionisti "sul fatto che la società rimane pienamente impegnata ad affrontare questa questione". Lo si leggere in unafirmata da Kristin Skogen Lund, Chair of the Supervisory Board, e Niklas Ostberg, Chief Executive Officer.I due affermato che Delivery Hero "si trova oggi in una posizione operativa molto più solida che mai" e ricordano che la società ha adottato con successo una strategia di "crescita redditizia". Delivery Hero ha generato circa 900 milioni di euro di EBITDA Adj. negli ultimi dodici mesi (terzo trimestre 2025), rispetto a una perdita di 1.087 milioni di euro di EBITDA Adj. nel 2021, con unInoltre, ha rafforzato significativamente il bilancio e la flessibilità finanziaria, aumentando e prolungando la scadenza del prestito a termine B nell'aprile 2024, utilizzando il prestito a termine B e i proventi dell'IPO di Talabat (la filiale mediorientale di Delivery Hero) per riacquistare obbligazioni convertibili. Lae dispone di un'ampia liquidità di circa 2,2 miliardi di euro, oltre a un RCF aggiuntivo di circa 0,8 miliardi di euro (al terzo trimestre del 2025). Vengono citate anche "azioni aziendali rigorose ma necessarie" per ridurre la presenza in paesi non redditizi, come Thailandia, Danimarca, Ghana, Slovenia e Slovacchia.Delivery Hero si è quindi avvalsa della, che l'hanno supportata negli ultimi mesi nella valutazione proattiva di diverse opzioni strategiche. Delivery Hero ha valutato opzioni strategiche, tra cui: valutazione del "best-owner" per asset selezionati/operazioni in determinati paesi; valutazione di partnership strategiche per asset selezionati/operazioni in determinati paesi; valutazione di transazioni sul mercato dei capitali per asset selezionati/operazioni in determinati paesi; revisione della struttura del capitale/misure divolte a incrementare il valore."L'esito di questa valutazionevolte a creare valore per i nostri azionisti", viene sottolineato.Delivery Herosulla Borsa Francoforte, mostrando un ribasso del 42& negli ultimi 12 mesi e del 48% su tre anni.