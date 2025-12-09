Delivery Hero, prezzo delle azioni deludente. Valuta operazioni strategiche

(Teleborsa) - I vertici di Delivery Hero
, colosso tedesco delle consegne di cibo, riconoscono che "l'andamento del prezzo delle azioni è stato deludente
per tutti noi" e vogliono rassicurare gli azionisti "sul fatto che la società rimane pienamente impegnata ad affrontare questa questione". Lo si leggere in una lettera agli azionisti
firmata da Kristin Skogen Lund, Chair of the Supervisory Board, e Niklas Ostberg, Chief Executive Officer.
I due affermato che Delivery Hero "si trova oggi in una posizione operativa molto più solida che mai" e ricordano che la società ha adottato con successo una strategia di "crescita redditizia". Delivery Hero ha generato circa 900 milioni di euro di EBITDA Adj. negli ultimi dodici mesi (terzo trimestre 2025), rispetto a una perdita di 1.087 milioni di euro di EBITDA Adj. nel 2021, con un miglioramento dell'EBITDA Adj. di circa 2 miliardi di euro in 4 anni
.
Inoltre, ha rafforzato significativamente il bilancio e la flessibilità finanziaria, aumentando e prolungando la scadenza del prestito a termine B nell'aprile 2024, utilizzando il prestito a termine B e i proventi dell'IPO di Talabat (la filiale mediorientale di Delivery Hero) per riacquistare obbligazioni convertibili. La leva finanziaria netta è stata ridotta con successo
e dispone di un'ampia liquidità di circa 2,2 miliardi di euro, oltre a un RCF aggiuntivo di circa 0,8 miliardi di euro (al terzo trimestre del 2025). Vengono citate anche "azioni aziendali rigorose ma necessarie" per ridurre la presenza in paesi non redditizi, come Thailandia, Danimarca, Ghana, Slovenia e Slovacchia.
Delivery Hero si è quindi avvalsa della collaborazione di consulenti finanziari e legali
, che l'hanno supportata negli ultimi mesi nella valutazione proattiva di diverse opzioni strategiche. Delivery Hero ha valutato opzioni strategiche, tra cui: valutazione del "best-owner" per asset selezionati/operazioni in determinati paesi; valutazione di partnership strategiche per asset selezionati/operazioni in determinati paesi; valutazione di transazioni sul mercato dei capitali per asset selezionati/operazioni in determinati paesi; revisione della struttura del capitale/misure di allocazione del capitale
volte a incrementare il valore.
"L'esito di questa valutazione potrebbe portare alla decisione di perseguire ed eseguire determinate misure strategiche,
volte a creare valore per i nostri azionisti", viene sottolineato.
Delivery Hero capitalizza circa 5,9 miliardi di euro
sulla Borsa Francoforte, mostrando un ribasso del 42& negli ultimi 12 mesi e del 48% su tre anni.