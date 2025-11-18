Analisi Tecnica: EUR/YEN del 17/11/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 17 novembre
Andamento piatto per il cambio Euro / Yen, che propone sul finale un moderato +0,11%.
Lo status tecnico di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 179,987. Rischio di eventuale correzione fino al target 179,666. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 180,308.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)