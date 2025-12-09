In evidenza MicroStrategy Incorporated sul listino di New York

(Teleborsa) - Brilla l'azienda di analisi e business intelligence
, che passa di mano con un aumento del 7,77%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, si nota che MicroStrategy Incorporated
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +15,49%, rispetto a +1,31% dell'indice dei titoli tecnologici USA
).
Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 185,8 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 204,2. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 222,6.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)