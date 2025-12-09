Milano 17:35
43.575 +0,33%
Nasdaq 19:10
25.678 +0,20%
Dow Jones 19:10
47.641 -0,21%
Londra 17:35
9.642 -0,03%
Francoforte 17:35
24.163 +0,49%

In evidenza MicroStrategy Incorporated sul listino di New York

Migliori e peggiori
In evidenza MicroStrategy Incorporated sul listino di New York
(Teleborsa) - Brilla l'azienda di analisi e business intelligence, che passa di mano con un aumento del 7,77%.

Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che MicroStrategy Incorporated mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +15,49%, rispetto a +1,31% dell'indice dei titoli tecnologici USA).


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 185,8 USD. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 204,2. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 222,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```