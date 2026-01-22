MEF, il 27 gennaio in asta BTP Short Term e indicizzati per 5 miliardi di euro

(Teleborsa) - Il ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha annunciato l'di BTP Short Term e BTP€i. I titoli vanno in asta martedì2026. La data di regolamento è giovedì 29 gennaio 2026.In particolare, vanno in asta 2,5-3 miliardi di euro dicon scadenza 28/02/2028 e cedola annuale al 2,20%, 0,75-1 miliardi di euro dicon scadenza 15/08/2031 e cedola annuale al 1,10%, 0,75-1 miliardi di euro dicon scadenza 15/05/2056 e cedola annuale al 2,55%.