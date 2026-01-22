Milano 17:35
45.091 +1,36%
Nasdaq 19:11
25.564 +0,94%
Dow Jones 19:11
49.539 +0,94%
Londra 17:35
10.150 +0,12%
Francoforte 17:35
24.856 +1,20%

MEF, il 27 gennaio in asta BTP Short Term e indicizzati per 5 miliardi di euro

Finanza
MEF, il 27 gennaio in asta BTP Short Term e indicizzati per 5 miliardi di euro
(Teleborsa) - Il ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha annunciato l'emissione di massimo 5 miliardi di euro di BTP Short Term e BTP€i. I titoli vanno in asta martedì 27 gennaio 2026. La data di regolamento è giovedì 29 gennaio 2026.

In particolare, vanno in asta 2,5-3 miliardi di euro di BTP Short Term con scadenza 28/02/2028 e cedola annuale al 2,20%, 0,75-1 miliardi di euro di BTP€i 5 Anni con scadenza 15/08/2031 e cedola annuale al 1,10%, 0,75-1 miliardi di euro di BTP€i 30 Anni con scadenza 15/05/2056 e cedola annuale al 2,55%.
