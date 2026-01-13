Iren, accordo PPA decennale con con Alpiq per fornitura di energia elettrica da fonte eolica

(Teleborsa) - Il Gruppo Iren
, attraverso la controllata Iren Mercato, ha sottoscritto con Alpiq
, uno dei principali produttori di energia elettrica e fornitore di servizi energetici svizzeri, attivo in tutta Europa, un contratto PPA
(Power Purchase Agreement) in acquisto per la fornitura di energia elettrica da fonte eolica prodotta in Italia
.
Il contratto, della durata di dieci anni
, prevede l'acquisizione di energia da parte di Iren, con Garanzie di Origine
(GO) che consentono la tracciabilità della produzione e attestano la provenienza interamente rinnovabile dell’energia fornita. ??L’energia approvvigionata, 600 GWh cumulati sui dieci anni
, contribuirà a integrare la generazione rinnovabile
già presente nel portafoglio del Gruppo Iren, rafforzando l’equilibrio tra produzione interna e contratti di lungo termine e riducendo l’esposizione alla volatilità dei prezzi
all’ingrosso.??
Grazie a questo accordo, Iren potrà mettere a disposizione della propria clientela energia totalmente green
, garantendo la piena sostenibilità ambientale delle forniture anche nella prospettiva di sviluppo della customer base.
L’operazione è in linea con gli obiettivi del Piano Industriale del Gruppo, che prevede un incremento dell’energia prodotta dal settore rinnovabili
e l’uso dei PPA
come leva per accompagnare lo sviluppo della base clienti
con forniture a basso impatto ambientale.
Grazie ad accordi come questo, Iren consolida il proprio ruolo di multiutility della transizione energetica
, mettendo a disposizione del territorio strumenti che coniugano sostenibilità, sicurezza degli approvvigionamenti e stabilità dei prezzi nel medio-lungo termine.