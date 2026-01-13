Milano 13:32
45.650 -0,18%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 13:32
10.135 -0,05%
Francoforte 13:32
25.401 -0,02%

Iren, accordo PPA decennale con con Alpiq per fornitura di energia elettrica da fonte eolica

Energia, Finanza
Iren, accordo PPA decennale con con Alpiq per fornitura di energia elettrica da fonte eolica
(Teleborsa) - Il Gruppo Iren, attraverso la controllata Iren Mercato, ha sottoscritto con Alpiq, uno dei principali produttori di energia elettrica e fornitore di servizi energetici svizzeri, attivo in tutta Europa, un contratto PPA (Power Purchase Agreement) in acquisto per la fornitura di energia elettrica da fonte eolica prodotta in Italia.

Il contratto, della durata di dieci anni, prevede l'acquisizione di energia da parte di Iren, con Garanzie di Origine (GO) che consentono la tracciabilità della produzione e attestano la provenienza interamente rinnovabile dell’energia fornita. ??L’energia approvvigionata, 600 GWh cumulati sui dieci anni, contribuirà a integrare la generazione rinnovabile già presente nel portafoglio del Gruppo Iren, rafforzando l’equilibrio tra produzione interna e contratti di lungo termine e riducendo l’esposizione alla volatilità dei prezzi all’ingrosso.??

Grazie a questo accordo, Iren potrà mettere a disposizione della propria clientela energia totalmente green, garantendo la piena sostenibilità ambientale delle forniture anche nella prospettiva di sviluppo della customer base.

L’operazione è in linea con gli obiettivi del Piano Industriale del Gruppo, che prevede un incremento dell’energia prodotta dal settore rinnovabili e l’uso dei PPA come leva per accompagnare lo sviluppo della base clienti con forniture a basso impatto ambientale.

Grazie ad accordi come questo, Iren consolida il proprio ruolo di multiutility della transizione energetica, mettendo a disposizione del territorio strumenti che coniugano sostenibilità, sicurezza degli approvvigionamenti e stabilità dei prezzi nel medio-lungo termine.
Condividi
```