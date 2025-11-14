Webuild: ordini da record e pipeline miliardaria, guidance 2025 confermata

(Teleborsa) - Gli ordini acquisiti da inizio anno di Webuild
ammontano a 9,3 miliardi di euro, portando il totale di acquisizione ordini del triennio 2023-2025 a circa 45 miliardi. Il dato, sottolinea una nota, supera di quasi 10 miliardi il target previsto dal piano
industriale "Roadmap al 2025 – The Future is Now" per il triennio, confermando la capacità del Gruppo di intercettare opportunità strategiche
nei mercati chiave, interessati da forti investimenti nei settori in cui Webuild vanta una solida expertise. Gli investimenti in infrastrutture stanno infatti vivendo una fase di crescita sostenuta, trainata dalla crescente domanda di mobilità sostenibile, energia, acqua e servizi essenziali per le comunità.
In questo contesto, Webuild ha costruito un portafoglio ordini tra i più alti del settore, che garantisce ampia visibilità sui ricavi futuri (circa 4 anni), rappresentando una base solida per il prossimo piano industriale.
Inoltre, si legge nella nota, il Gruppo riporta una pipeline commerciale
di breve termine di circa 77 miliardi concentrata, in linea con la strategia di de-risking, in aree geografiche sviluppate in cui Webuild vanta una presenza consolidata, tra cui Europa, Australia, Nord America e Medio Oriente. L’attività commerciale ha registrato un’accelerazione nel terzo trimestre
, con un incremento significativo delle gare presentate in attesa di aggiudicazione, salite a 18,5 miliardi rispetto agli 11 miliardi di luglio 2025. A queste si aggiungono oltre
14 miliardi di gare in fase di preparazione, i cui esiti sono attesi prevalentemente nel 2026.Confermata la guidance 2025
I risultati raggiunti, insieme ad un ampio e solido portafoglio ordini e un contesto di mercato ricco di opportunità, "consentono di confermare la guidance per l’anno 2025", con ricavi
superiori a 12,5 miliardi, EBITDA
maggiore di 1,1 miliardi, una solida posizione di cassa netta superiore a 700 milioni e book to bill ratio maggiore di 1,0. Il positivo trend operativo indica un "possibile ulteriore upside in termini di crescita" del Gruppo.