Webuild: ordini da record e pipeline miliardaria, guidance 2025 confermata

(Teleborsa) - Gli ordini acquisiti da inizio anno diammontano a 9,3 miliardi di euro, portando il totale di acquisizione ordini del triennio 2023-2025 a circa 45 miliardi. Il dato, sottolinea una nota,industriale "Roadmap al 2025 – The Future is Now" per il triennio, confermando la capacità del Gruppo dinei mercati chiave, interessati da forti investimenti nei settori in cui Webuild vanta una solida expertise. Gli investimenti in infrastrutture stanno infatti vivendo una fase di crescita sostenuta, trainata dalla crescente domanda di mobilità sostenibile, energia, acqua e servizi essenziali per le comunità.In questo contesto, Webuild ha costruito un portafoglio ordini tra i più alti del settore, che garantisce ampia visibilità sui ricavi futuri (circa 4 anni), rappresentando una base solida per il prossimo piano industriale.Inoltre, si legge nella nota, il Gruppo riporta unadi breve termine di circa 77 miliardi concentrata, in linea con la strategia di de-risking, in aree geografiche sviluppate in cui Webuild vanta una presenza consolidata, tra cui Europa, Australia, Nord America e Medio Oriente. L’attività commerciale ha registrato un’, con un incremento significativo delle gare presentate in attesa di aggiudicazione, salite a 18,5 miliardi rispetto agli 11 miliardi di luglio 2025. A queste si aggiungono oltre14 miliardi di gare in fase di preparazione, i cui esiti sono attesi prevalentemente nel 2026.I risultati raggiunti, insieme ad un ampio e solido portafoglio ordini e un contesto di mercato ricco di opportunità, "consentono di confermare la guidance per l’anno 2025", consuperiori a 12,5 miliardi,maggiore di 1,1 miliardi, una solida posizione di cassa netta superiore a 700 milioni e book to bill ratio maggiore di 1,0. Il positivo trend operativo indica un "possibile ulteriore upside in termini di crescita" del Gruppo.