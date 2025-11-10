Milano 17:35
Webuild, acquistate 350.000 azioni proprie

(Teleborsa) - Webuild ha comunicato di aver acquistato, dal 3 al 7 novembre 2025, complessivamente 350.000 azioni ordinarie proprie al prezzo medio di 3,2708 euro per azione, per un controvalore pari a 1.144.792,50 euro.

Alla luce di quanto sopra, il numero complessivo di azioni proprie detenute dalla Società al 7 novembre è di 28.073.437 azioni proprie, pari al 2,759% del capitale sociale ordinario.

A Milano, oggi, piccolo passo in avanti per la Società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse, che porta a casa un timido +1,23%.


