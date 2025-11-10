Webuild, acquistate 350.000 azioni proprie

(Teleborsa) - Webuild
ha comunicato di aver acquistato
, dal 3 al 7 novembre 2025, complessivamente 350.000 azioni ordinarie proprie
al prezzo medio di 3,2708 euro per azione, per un controvalore
pari a 1.144.792,50 euro
.
Alla luce di quanto sopra, il numero complessivo di azioni proprie detenute dalla Società al 7 novembre è di 28.073.437 azioni proprie, pari al 2,759% del capitale sociale ordinario.
A Milano, oggi, piccolo passo in avanti per la Società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse
, che porta a casa un timido +1,23%.