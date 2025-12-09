Milano
Martedì 9 Dicembre 2025, ore 12.45
Londra: allunga il passo WPP
Migliori e peggiori
,
In breve
09 dicembre 2025 - 09.50
Prepotente rialzo per la
holding che fornisce servizi di comunicazione
, che mostra una salita bruciante del 3,92% sui valori precedenti.
