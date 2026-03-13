WPP, Moody's declassa il rating a "Baa3" con pressioni sui ricavi e leva elevata

(Teleborsa) - Moody's ha declassato il rating di WPP, multinazionale britannica di comunicazione, pubblicità, pubbliche relazioni e ricerche di mercato, da "Baa2" a "Baa3". L'outlook è stato modificato da negativo a stabile.



La decisione sul rating riflette: la persistente pressione sulla performance operativa nel 2026, con un certo grado di incertezza sui tempi di ripresa; elevati indicatori di leva finanziaria, con il rapporto debito lordo rettificato/EBITDA previsto da Moody's intorno a 4,2x-4,5x nei prossimi 12 mesi, a causa dei deboli utili e dei significativi costi di ristrutturazione; la solida posizione di liquidità di WPP include 2,7 miliardi di sterline in contanti e depositi a breve termine a fine 2025.



Scendendo ancora più nei dettagli, Moody's spiega che il profilo creditizio di WPP si è indebolito a causa delle pressioni sui ricavi nel 2025 e nel 2026. Ciò riflette la cautela nella spesa da parte dei clienti, le perdite nette di clienti e le difficoltà operative nell'implementazione coerente delle proprie capacità tecnologiche e di gestione dei dati in tutto il gruppo. WPP ha registrato una performance nettamente inferiore rispetto ai suoi principali concorrenti del settore. La società ha riportato un calo del 5,4% a parità di perimetro dei ricavi al netto dei costi di trasferimento nel 2025, e il lieve miglioramento del ritmo di business alla fine del 2025 non è stato sufficiente a compensare le perdite precedenti.



Il management ha indicato che il 2026 rimarrà un anno difficile, con la perdita di clienti che continua a pesare sui ricavi e senza la prospettiva di una ripresa significativa della crescita dei ricavi prima del 2027. Moody's prevede un graduale miglioramento a partire dal 2027, supportato dalla stabilizzazione della quota di mercato, dalla maggiore adozione di WPP Open, dalla crescita dei ricavi di WPP Media (la cui ristrutturazione è ormai sostanzialmente completata) e dall'implementazione della strategia Elevate28 del gruppo, che include anche un ampio programma di riduzione dei costi da 500 milioni di sterline in 3 anni. Tuttavia, sussistono rischi significativi di esecuzione nei prossimi 12-18 mesi, poiché WPP si impegna a riconquistare la fiducia dei clienti nella sua capacità di offrire prodotti e servizi coerenti, trasparenti e scalabili.

Condividi

```