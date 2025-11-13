Petrolio, OPEC: nel 2026 offerta pareggerà la domanda

(Teleborsa) - L'OPEC ha rivisto al ribasso le previsioni di domanda di petrolio, per il prossimo anno, stimando che sarà in pareggio rispetto ai livelli di offerta.Tanto è bastato che i prezzi del greggio sono scivolati, ieri, sui minimi da tre settimane, ma oggi recuperano un po' le perdite: il barile di, il greggio del mare del Nord flette dello 0,32% a 62,5 dollari mentre ilcala dello 0,31% a 58,39 dollari.L’OPEC prevede una domanda di petrolio nel 2026 di 43 milioni di barili al giorno, un calo di 100.000 barili al giorno. giorno rispetto alla previsione precedente.