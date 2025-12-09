Milano 12:30
Piazza Affari: balza in avanti Leonardo

(Teleborsa) - Scambia in profit la Holding italiana nei settori dell'aeronautica, che lievita dell'1,87%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che Leonardo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,46%, rispetto a +1,12% del principale indice della Borsa di Milano).


Lo scenario di medio periodo del contractor italiano nel settore Difesa ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 49,53 Euro. Supporto a 48,58. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 50,48.

