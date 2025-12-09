Piazza Affari: balza in avanti Leonardo

(Teleborsa) - Scambia in profit la Holding italiana nei settori dell'aeronautica
, che lievita dell'1,87%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, si nota che Leonardo
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,46%, rispetto a +1,12% del principale indice della Borsa di Milano
).
Lo scenario di medio periodo del contractor italiano nel settore Difesa
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 49,53 Euro. Supporto a 48,58. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 50,48.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)