Milano 15:22
45.742 -0,17%
Nasdaq 5-feb
24.549 0,00%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 15:22
10.327 +0,17%
Francoforte 15:22
24.617 +0,51%

Eurozona: in calo l'EURO STOXX Health Care

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: in calo l'EURO STOXX Health Care
Perde terreno il comparto sanitario dell'Area Euro, che retrocede a 900,61 punti, ritracciando dell'1,14%.
Condividi
```