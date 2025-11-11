Natale 2025: il 64% degli italiani userà l’AI per uno shopping più consapevole

(Teleborsa) - L’85% degli italiani prevede di spendere quanto o più dello scorso anno per lo shopping natalizio
, mentre il 70% resterà sotto i 460 euro e un ulteriore 23% non supererà i 1.150 euro
. Tuttavia, l’eccesso di opzioni e il bombardamento di offerte rendono l’esperienza d’acquisto complessa: l’84% ha infatti abbandonato almeno una volta un acquisto per frustrazione o indecisione
. In questo contesto cresce il ruolo dell’intelligenza artificiale generativa
, già utilizzata dal 51% dei consumatori nel 2024 per orientarsi tra prodotti, prezzi e recensioni; il 64% l’ha già sperimentata o intende farlo entro l’anno.
E' quanto emerge dalla 19esima edizione dell’Annual Holiday Shopping Survey di Accenture
, secondo cui i consumatori italiani si preparano ad anticipare gli acquisti natalizi, mantenendo però grande attenzione al risparmio
. La ricerca evidenzia come la GenAI si stia affermando come un alleato concreto per semplificare le decisioni e ridurre lo stress legato allo shopping festivo
.
Per quanto riguarda le tipologie preferite di regali, quest’anno gli italiani acquisteranno soprattutto articoli di abbigliamento (24%) e oggetti elettronici (17%),
seguiti dalle categorie beauty&personal care (11%), food&beverage (10%) e giochi e giocattoli (8%).
Le famiglie italiane stanno pianificando gli acquisti in modo più oculato rispetto al passato: il 33% intende anticiparli per approfittare delle offerte, il 38% definisce preventivamente un budget da non superare in base alle proprie disponibilità di spesa, mentre il 43% dichiara di confrontare costantemente prezzi e promozioni tra negozi fisici e online.
Oltre a pianificare in modo più consapevole le spese, quest’anno gli italiani si muoveranno con più anticipo
: una larga maggioranza (78%) effettuerà gli acquisti prima della fine di novembre. Il 26% sfrutterà il weekend del Black Friday a fine novembre
, mentre il 18% ha già finalizzato gli acquisti a inizio novembre e il 13% prima di Halloween.
Questa fotografia fa emergere quanto i consumatori si stiano facendo guidare da nuove strategie di "smart spending"
: meno acquisti impulsivi, maggiore attenzione alla qualità e alla reputazione dei brand e una maggiore attenzione al valore personale nei regali.
Tante sono le cause che contribuiscono a incrementare lo stress
correlato allo shopping natalizio. Tra le altre: il continuo "bombardamento" da pubblicità e offerte (46%)
, il tempo perso per cercare l’opzione d’acquisto migliore
per le proprie esigenze (39%)
, le troppe opzioni disponibili di prodotti e servizi (36%)
, l’ansia di non riuscire a prendere la giusta decisione d’acquisto (37%).
L’84% degli italiani afferma di essersi trovato nella situazione di abbandonare del tutto
il carrello a causa della frustrazione o dell'indecisione.
In questo scenario, il ruolo del negozio fisico si sta evolvendo
, ritornando ad essere considerato una valida alternativa al sovraccarico di informazioni presenti online. Il 44% degli italiani quest’anno acquisterà in negozio
, per poter vedere e toccare i prodotti (36%), per l’atmosfera festiva e l’esperienza sensoriale che li caratterizza nel periodo natalizio (31%) e per ricevere ispirazione sugli acquisti (24%). Tuttavia, il canale digitale continua a preservare numerosi vantaggi:
il 38% di chi acquista online pensa di poter accedere a prezzi migliori e a promozioni esclusive, il 34% apprezza la possibilità di poter acquistare comodamente da casa 24 ore su 24 risparmiando tempo e il 33% ritiene più facile comparare prezzi e prodotti attraverso il canale online.
In questo contesto di stress, la GenAI può fornire un incredibile supporto nell’orientare gli acquirenti tra le tante scelte d’acquisto
: semplificando il processo, indirizzando verso prodotti e servizi a maggior valore aggiunto e aumentando così la fiducia nel processo decisionale. I consumatori stanno cominciando a percepire questi benefici
, infatti l'adozione di strumenti di GenAI è in costante aumento: già nel corso del 2024 la metà degli italiani (51%) ha dichiarato di aver utilizzato strumenti di intelligenza artificiale generativa per farsi aiutare nelle decisioni d’acquisto. In crescita le percentuali per il 2025: oltre 6 italiani su 10 (64%) l’hanno già utilizzata o hanno in previsione di farlo per orientarsi nello shopping
.
Tra le azioni più frequentemente indicate dagli italiani per cui intendono avvalersi del supporto della GenAI, emergono: comparare più facilmente prezzi e prodotti (48%)
, monitorare i cali di prezzo (48%)
, riassumere recensioni di prodotti e commenti online (47%)
, creare una lista ristretta di luoghi in cui trovare e acquistare regali (45%)
e ricevere suggerimenti o idee su cosa acquistare (44%).
"Gli italiani stanno ridefinendo il significato dello shopping natalizio: non più una corsa agli acquisti, ma un momento per scegliere in modo più oculato, grazie all’intelligenza artificiale generativa
e a un rinnovato desiderio di esperienze autentiche. Questa tecnologia sta già trasformando il modo in cui le persone scoprono e valutano i prodotti, offrendo suggerimenti più pertinenti e decisioni più sicure. Per le aziende, questo significa costruire esperienze d’acquisto più fluide e personalizzate e imparare a comunicare in modo da essere riconosciute e consigliate dalle nuove IA che, sempre più, affiancheranno i consumatori nelle loro scelte" ha commentato Andrea Ruzzi, Consumer & Manufacturing Lead, Accenture Italia.