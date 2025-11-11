Natale 2025: il 64% degli italiani userà l’AI per uno shopping più consapevole

(Teleborsa) - L, mentre il 70% resterà sotto i 460 euro e un. Tuttavia, l’eccesso di opzioni e il bombardamento di offerte rendono l’esperienza d’acquisto complessa:. In questo contesto, già utilizzata dal 51% dei consumatori nel 2024 per orientarsi tra prodotti, prezzi e recensioni; il 64% l’ha già sperimentata o intende farlo entro l’anno.E' quanto emerge dalla, secondo cui i consumatori italiani si preparano ad anticipare gli acquisti natalizi, mantenendo però. La ricerca evidenzia come la GenAI si stia affermando comePer quanto riguarda le tipologie preferite di regali,seguiti dalle categorie beauty&personal care (11%), food&beverage (10%) e giochi e giocattoli (8%).Le famiglie italiane stanno pianificando gli acquisti in modo più oculato rispetto al passato:Oltre a pianificare in modo più consapevole le spese,: una larga maggioranza (78%) effettuerà gli acquisti prima della fine di novembre., mentre il 18% ha già finalizzato gli acquisti a inizio novembre e il 13% prima di Halloween.Questa fotografia fa emergere quanto i consumatori si stiano facendo guidare da: meno acquisti impulsivi, maggiore attenzione alla qualità e alla reputazione dei brand e una maggiore attenzione al valore personale nei regali.Tante sono lecorrelato allo shopping natalizio. Tra le altre: il continuo, ilper le proprie esigenze, le, l’ansia di nL’il carrello a causa della frustrazione o dell'indecisione.In questo scenario,, ritornando ad essere considerato una valida alternativa al sovraccarico di informazioni presenti online., per poter vedere e toccare i prodotti (36%), per l’atmosfera festiva e l’esperienza sensoriale che li caratterizza nel periodo natalizio (31%) e per ricevere ispirazione sugli acquisti (24%). Tuttavia,il 38% di chi acquista online pensa di poter accedere a prezzi migliori e a promozioni esclusive, il 34% apprezza la possibilità di poter acquistare comodamente da casa 24 ore su 24 risparmiando tempo e il 33% ritiene più facile comparare prezzi e prodotti attraverso il canale online.In questo contesto di stress, la: semplificando il processo, indirizzando verso prodotti e servizi a maggior valore aggiunto e aumentando così la fiducia nel processo decisionale. I, infatti l'adozione di strumenti di GenAI è in costante aumento: già nel corso del 2024 la metà degli italiani (51%) ha dichiarato di aver utilizzato strumenti di intelligenza artificiale generativa per farsi aiutare nelle decisioni d’acquisto.Tra le azioni più frequentemente indicate dagli italiani per cui intendono avvalersi del supporto della GenAI, emergono:, riassumere, creare unae ricevere"Gli italiani stanno ridefinendo il significato dello shopping natalizio:e a un rinnovato desiderio di esperienze autentiche. Questa tecnologia sta già trasformando il modo in cui le persone scoprono e valutano i prodotti, offrendo suggerimenti più pertinenti e decisioni più sicure. Per le aziende, questo significa costruire esperienze d’acquisto più fluide e personalizzate e imparare a comunicare in modo da essere riconosciute e consigliate dalle nuove IA che, sempre più, affiancheranno i consumatori nelle loro scelte" ha commentato