Black Friday: ecco come cambia la corsa agli sconti

(Teleborsa) - Moltiper comprare i regali di Natale con itra i canali scelti per acquistare (per il 72% non fa differenza) e con abbigliamento e calzature (44%) che quasi doppiano la tecnologia (27%) nella lista dei desideri. È quanto emerge dal, evidenziando un. L’anno scorso, infatti, ad attenderlo era la metà degli intervistati (50%), mentre"La differenza più significativa rispetto alla situazione del novembre 2024 – commenta, riguarda proprio chi adotta la strategiaI cosiddetti "opportunisti", quelli che non hanno intenzione di fare acquisti durante il "Venerdì Nero" a meno che non intercettino un’offerta irrinunciabile, sono aumentati di 6 punti percentuali: dal 27% al 33%. Crescee ci si attende mediamente uno sconto minimo del 40% in un momento in cui".L’analisi dell’Osservatorio Findomestic evidenzia che(il 60% degli intervistati) dichiara di non avere risorse economiche sufficienti e il 23% afferma semplicemente di non aver bisogno di nulla. A frenare ulteriormente l’entusiasmo contribuisce: il 19% non si fida degli sconti praticati e un altro 19% li considera troppo modesti. Le aspettative sull’entità degli sconti sono molto alte: o, mentre il 34% punta addirittura al 50% e oltre."Abbiamo rilevato – aggiunge Bardazzi - un". A orientare gli acquisti incidono in ugual misura la pubblicità sul web (31%), quella sui social (28%) e quella sul punto vendita fisico (32%). Anche la scelta dei canali d’acquisto si fa sempre più ibrida: il 15% acquisterà solo online, il 13% esclusivamente nei negozi fisici e il restante 72% utilizzerà entrambi i canali. In cima alle preferenze si consolidano aDopo il picco negativo del mese di ottobre,(+1,7 %), mobili (+1,3 %), telefonia (+0,6 %) e isolamento termico (+1,8 %). Quasi la metà degli intervistati dall’Osservatorio Findomestic di novembre, in calo di 4,2 % rispetto a ottobre.: oggi il 20% degli intervistati ha intenzione di acquistarne uno, 5,2 % in meno nel confronto con l’ultima rilevazione. I grandi elettrodomestici, le auto usate e le ristrutturazioni domestiche si posizionano su valori stabili nell’ultimo mese, mentreanche se rimangono nei pensieri di circa il 20% del campione. E’ stabile lacon circa un italiano su 10 che si mostra interessato al loro acquisto. Caldaie a condensazione ed e-bike sono in calo rispettivamente di 2,7 e di 1,9 %.