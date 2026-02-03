Australia, banca centrale alza tassi a 3,85% con inflazione in ripresa

(Teleborsa) - La Reserve Bank of Australia
(RBA) ha deciso di aumentare i tassi di interesse di riferimento di 25 punti base, portandoli al 3,85%
, centrando le attese degli analisti.
La banca centrale fa notare che, sebbene l'inflazione
sia diminuita sostanzialmente dal picco del 2022, ha registrato una ripresa significativa nella seconda metà del 2025
. Il board della RBA ha monitorato attentamente l'andamento dell'economia e ritiene che parte dell'aumento dell'inflazione rifletta maggiori pressioni sulla capacità produttiva. Di conseguenza, ritiene che l'inflazione rimarrà "probabilmente al di sopra dell'obiettivo per un certo periodo", si legge nello statement.
"Sebbene si ritenga che parte della ripresa dell'inflazione rifletta fattori temporanei, è evidente che la domanda privata sta crescendo più rapidamente del previsto
, le pressioni sulla capacità produttiva sono maggiori di quanto stimato in precedenza e le condizioni del mercato del lavoro sono leggermente tese", ha aggiunto in un altro passaggio.