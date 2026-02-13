Zona Euro, surplus commerciale aumenta a 12,6 miliardi di euro a dicembre

(Teleborsa) - Cresce il surplus
della bilancia commerciale
dell'Eurozona
, nel mese di dicembre
, registrando un attivo di 12,6 miliardi di euro
, rispetto all'avanzo di 9,3 miliardi di novembre. Il dato si confronta con gli 11,8 miliardi attesi dagli analisti.
Il report, reso noto dall'Istituto di statistica dell'Unione Europea (Eurostat
), indica che le esportazioni
sono state pari a 234 miliardi di euro
, in aumento del 3,4% su anno, mentre le importazioni
nello stesso periodo sono salite del 4,2% a 221,3 miliardi di euro
.
L'interscambio
commerciale all'interno dell'area della moneta unica si è attestato a 203,9 miliardi di euro
, in aumento dell'6,7% rispetto a luglio 2024.
Per l'intera Unione Europea
si è registrato un avanzo
di 12,9 miliardi di euro
. Le esportazioni
sono scese a 214,8 miliardi
, in crescita del 2,2%, mentre le importazioni
hanno registrato una crescita a 201,9 miliardi
in aumento del 3% rispetto all'anno prima.(Foto: CHUTTERSNAP on Unsplash)