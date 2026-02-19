Milano 10:23
46.069 -0,63%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 10:23
10.641 -0,43%
Francoforte 10:23
25.156 -0,48%

Zona Euro, partite correnti dicembre in surplus oltre le attese per 14,6 miliardi

Economia, Macroeconomia
Zona Euro, partite correnti dicembre in surplus oltre le attese per 14,6 miliardi
(Teleborsa) - Nel mese di dicembre, la bilancia delle partite correnti dell'Area Euro ha chiuso con un surplus di 14,6 miliardi di euro, in crescita rispetto all'attivo di 8,9 miliardi di euro di febbraio. Le stime degli analisti erano per un avanzo in salita fino a 9,8 miliardi.

Su base non destagionalizzata, si registra un avanzo di 34,6 miliardi dai 12,9 miliardi del mese precedente. È quanto ha rilevato dalla BCE.

In dettaglio, la componente dei servizi ha evidenziato un saldo positivo di 14 miliardi, quella dei beni di 20 miliardi. La partita primaria dei redditi ha evidenziato un deficit di 4 miliardi e quella secondaria un deficit di 16 miliardi.

(Foto: Mika Baumeister on Unsplash)
Condividi
```