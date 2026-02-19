Zona Euro, partite correnti dicembre in surplus oltre le attese per 14,6 miliardi

(Teleborsa) - Nel mese di dicembre
, la bilancia delle partite correnti
dell'Area Euro
ha chiuso con un surplus di 14,6 miliardi di euro
, in crescita rispetto all'attivo di 8,9 miliardi di euro di febbraio. Le stime degli analisti erano per un avanzo in salita fino a 9,8 miliardi.
Su base non destagionalizzata
, si registra un avanzo di 34,6 miliardi dai 12,9 miliardi del mese precedente. È quanto ha rilevato dalla BCE.
In dettaglio, la componente dei servizi
ha evidenziato un saldo positivo di 14 miliardi, quella dei beni
di 20 miliardi. La partita primaria dei redditi
ha evidenziato un deficit di 4 miliardi e quella secondaria
un deficit di 16 miliardi.(Foto: Mika Baumeister on Unsplash)