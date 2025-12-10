Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 9/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 dicembre
Seduta in frazionale rialzo per il FTSE Mid Cap, che ha terminato gli scambi in aumento a 58.672.
Lo status tecnico di breve periodo del FTSE Mid Cap mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 58.803. Rischio di eventuale correzione fino al target 58.409. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 59.197.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)