Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 9/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 dicembre
Sostanzialmente invariata la seduta per l'indice nipponico, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 51.117,4, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 49.953,6. L'equilibrata forza rialzista del Nikkei 225 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 52.281,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)