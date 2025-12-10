Milano 9:59
43.353 -0,51%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 9:59
9.648 +0,06%
24.081 -0,34%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 9/12/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 9/12/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 9 dicembre

Sostanzialmente invariata la seduta per l'indice nipponico, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 51.117,4, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 49.953,6. L'equilibrata forza rialzista del Nikkei 225 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 52.281,1.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```