Bestbe Holding, Borsa sospende le azioni a tempo indeterminato

Bestbe Holding

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha comunicato che le, holding di partecipazioni quotata su Euronext Milan, sono. I titoli erano già stati sospesi il 26 novembre in attesa di comunicato.Intanto, essendo venuta meno la maggioranza del Consiglio di Amministrazione della società, anche i restanti membri dell'organo amministrativo si intendono dimissionari, i quali hanno provveduto alla convocazione dell'assemblea per il giorno 16 gennaio 2026 per laCon riferimento all'attività che l'attuale CdA svolgerà nelle prossime settimane, la società, in quanto misura indispensabile per garantire la continuità aziendale e dare piena esecuzione al nuovo piano strategico di BBH. Tale operazione si colloca nel contesto della sottoscrizione dell'accordo commerciale con We Energo, operatore attivo nel settore energetico europeo, dotato di infrastrutture industriali, asset energetici e piattaforme operative idonee ad abilitare il nuovo modello di business della società. Grazie a tale accordo,, ponendosi quale abilitatore di servizi integrati per la gestione dei consumi, la riduzione dell'impatto ambientale e l'ottimizzazione della spesa energetica delle famiglie e delle imprese. L'approvazione del POC risulta strettamente connessa e complementare all'adozione del piano industriale e del relativo piano di cassa, che delineano la traiettoria di sviluppo nel medio periodo, l'allocazione finanziaria delle iniziative e la sostenibilità dei flussi programmati.Il, nella prospettiva dell'esercizio del proprio ruolo e delle proprie funzioni, a garanzia della società e degli azionisti, dei creditori e degli stakeholder tutti,, assicurando monitoraggio istituzionale sui presidi di governance e sul rispetto delle prerogative di legge e regolamento, nonché sull'adeguatezza e tempestività dell'informazione data ai mercati.