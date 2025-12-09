Bestbe, Borsa: rilevante incertezza societaria e di adeguatezza dei presidi di corporate governance

(Teleborsa) - Borsa Italiana ha sospeso
a tempo indeterminato le azioni di Bestbe Holding
, holding di partecipazioni quotata su Euronext Milan, perché "risulta una rilevante incertezza in merito alla situazione societaria e, in particolare, all'adeguatezza dei presidi di corporate governance e informativi
attualmente presenti", con la conseguenza che "risulta temporaneamente non garantita la tutela degli investitori". Lo si legge nel provvedimento con cui il gestore del listino ha sospeso i titoli della società alle prese con una complessa ristrutturazione che ha polverizzato il titolo (complice anche il prestito obbligazionario convertibile).
In merito alle dimissioni di Franco Casilli, all'epoca presidente e amministratore delegato di Bestbe, e dei consiglieri Angelo Paletta e Emanuela Cipollari, Borsa ha evidenziato che il comunicato risultava "del tutto carente
, non riportando, tra l'altro, alcuna informazione sulle dimissioni (data, motivazioni, eventuale revoca e relative motivazioni) di Casilli, né informazioni sulla tempistica delle dimissioni di Paletta e Cipollari, risultando criptico
in merito al "congelamento" delle dimissioni di quest'ultima, e non esprimendosi in merito agli eventuali effetti prodotti dalla successione delle dimissioni citate sull'intero organo amministrativo".
La società ha poi emesso un altro comunicato nella tarda serata del 4 dicembre 2025 per spiegare
che, in data 21 novembre 2025, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione con effetto immediato, oltre ad Angelo Paletta, anche Emanuela Cipollari "per sopravvenuti motivi personali e, più in generale, in considerazione del venir meno delle condizioni ritenute dalla stessa necessarie per poter proseguire nello svolgimento dell'incarico"; Carlo Casilli "aveva comunicato le proprie dimissioni in data 26 novembre 2025, motivandole con il venir meno delle condizioni ritenute necessarie per la prosecuzione dell'incarico"; le dimissioni di Polistina sono "ricondotte a motivazioni personali e organizzative".
Essendo venuta meno la maggioranza del CdA, anche i restanti membri dell'organo amministrativo si intendono dimissionari. Questi ultimi hanno provveduto alla convocazione dell'assemblea degli azionisti per il 16 gennaio 2026 per la nomina del nuovo organo amministrativo
. Fino ad allora, il CdA dimissionario "opera in regime di prorogatio, limitando la propria azione all'ordinaria amministrazione e agli atti urgenti e indifferibili strettamente necessari alla continuità aziendale, alla tutela della società e agli adempimenti informativi verso il mercato, le autorità di vigilanza e gli stakeholder".