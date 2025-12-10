Milano 10:01
43.382 -0,44%
Nasdaq 9-dic
25.669 0,00%
Dow Jones 9-dic
47.560 -0,38%
Londra 10:01
9.650 +0,09%
Francoforte 10:01
24.085 -0,32%

Borsa: Frazionale ribasso per Milano (-0,42%)

Il FTSE MIB scambia in avvio a 43.393,14 punti

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale ribasso per Milano (-0,42%)
Discesa moderata per il principale indice della Borsa di Milano, in calo dello 0,42%, dopo aver aperto a 43.393,14 punti.
Condividi
```