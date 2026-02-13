Milano 17:30
45.449 -1,67%
Nasdaq 17:31
24.751 +0,26%
Dow Jones 17:31
49.555 +0,21%
Londra 17:30
10.436 +0,32%
Francoforte 17:30
24.903 +0,20%

Borsa: Perde molto Milano, in calo dell'1,71%

Il FTSE MIB chiude a 45.430,62 punti

In breve, Finanza
In forte ribasso Milano, che mostra una discesa dell'1,71% e archivia la seduta a 45.430,62 punti.
