Milano
17:40
47.210
-0,46%
Nasdaq
17:53
24.927
-0,43%
Dow Jones
17:53
48.928
-1,15%
Londra
17:46
10.911
+0,59%
Francoforte
17:35
25.284
-0,02%
Venerdì 27 Febbraio 2026, ore 18.10
Home Page
/
Notizie
Borsa: Sotto la parità Milano, in calo dello 0,45%
Borsa: Sotto la parità Milano, in calo dello 0,45%
Il FTSE MIB chiude a 47.210,29 punti
,
Finanza
27 febbraio 2026 - 17.39
Milano mostra un frazionale ribasso dello 0,45% e archivia la seduta a 47.210,29 punti.
Titoli e Indici
FTSE MIB
-0,40%
